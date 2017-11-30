Государства-члены ОДКБ признают право народа Арцаха на самоопределение: Шармазанов прокомментировал заявление глав-государств ОДКБ

Принятие заявления главами государств-членов ОДКБ свидетельствует о том, что все члены организации поддерживают формат сопредседателей Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и принимают предложенные ими три основополагающих принципа. Об этом заявил в беседе с Арменпресс вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, добавив, что Азербайджан часто пытается отделить принцип территориальной целостности от других принципов, представляя конфликт как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном.

Шармазанов отметил, что есть некоторые страны, которые сознательно или неосознанно игнорировали два других принципа, и в этом контексте заявление, принятое главами государств-членов ОДКБ, имеет решающее значение.

«Принятие такого заявления главами государств-членов ОДКБ показывает, что все члены этой организации, начиная от России до Казахстана и Беларуси, принимают три основополагающих принципа урегулирования конфликта, предложенные сопредседателями, включая право на самоопределение, которое так важно для нас. Это означает, что они принимают право народа Арцаха на самоопределение, что очень важно для нас», - заявил Шармазанов.

Вице-спикер парламента Армении добавил, что принятие заявлений главами государств-членов ОДКБ, поддерживающих формат сопредседателя Минской группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, является адекватным ответом на азербайджано-турецкую уловку, совершенную 29 ноября в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, в ходе которой, не обсудив ее с армянской делегацией, они включили антиармянское положение в принятой декларации по урегулированию конфликтов.

«Это был четкий ответ им, чтобы сохраняли спокойствие. Государства-члены ОДКБ поддерживают формат урегулирования конфликта, предложенный сопредседателями Минской группы», - подчеркнул Шармазанов.

Он также напомнил, что недавно подписанное соглашение между Арменией и ЕС четко заявляет о поддержке посреднических усилий Минской группы, а это означает, что все международные организации, ЕС и ОДКБ, принимают три принципа урегулирования конфликта, среди которых право на самоопределение, которое так важно для армянской стороны.