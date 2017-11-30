В Софии состоялся прием в честь Шарля Азнавура

В посольстве Армении в Болгарии с участием аккредитованных в Софии послов стран-членов Франкофонии, членов армянской общины, общественно-политических деятелей и журналистов состоялся прием в честь всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, посол Армении в Болгарии Армен Саргсян в своем выступлении поприветствовал всемирно известного шансонье. Выступили также посол Франции Эрик Лебедель и директор Unicredit Bank Левон Амбарцумян.

Шарль Азнавур ответил на вопросы аудитории, представил эпизоды из своей богатой творческой жизни.

Во время своего пребывания в Софии, Азнавур дал интервью ведущим телеканалам и СМИ, принял участие в телевизионной передаче «Слави-шоу».

В Спортивно-концертном комплексе Софии 30 ноября состоится сольный концерт Азнавура.