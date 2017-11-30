Между Арменией и Бельгией существуют очень тесные человеческие и экономические отношения: посол Бельгии

По оценке Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Бельгии в Республике Армения Жана-Артура Режибо, 25-летние армяно-бельгийские отношения находятся на высоком уровне.

«Армянская диаспора довольно велика во всем мире. В Бельгии проживает около 50 тысяч армян. Поэтому между нашими странами существуют очень тесные человеческие, а также экономические отношения. Например, сотрудничество в области алмазов очень важно для Бельгии. Мы хотим как можно более улучшить эти отношения», - как сообщает Арменпресс, сказал посол.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, посол назвал его важным шагом для углубления отношений как с Бельгией, так и с другими странами-членами ЕС.

«С одной стороны Армения является членом Евразийского экономического союза, с другой - подписала соглашение с ЕС. Это означает, что Армения может взять на себя роль моста между этими двумя союзами - то, что мы очень приветствуем», - сказал посол.

Дипломатические отношения между Арменией и Бельгией были установлены 10 марта 1992 года. Жан-Артур Режибо занял пост посла в мае 2017 года.