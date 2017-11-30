Премьер-министр Армении принял заместителя генерального директора корпорации «China construction first group»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 30 ноября делегацию, возглавляемую заместителем генерального директора корпорации «China construction first group» Вэй Янем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены возможности вовлечения китайкой корпорации в реализуемые и планируемые инвестиционные проекты Армении в сферах дорожного строительства и улучшения инфраструктур.