Премьер-министр Армении принял заместителя генерального директора корпорации «China construction first group»
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 30 ноября делегацию, возглавляемую заместителем генерального директора корпорации «China construction first group» Вэй Янем.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены возможности вовлечения китайкой корпорации в реализуемые и планируемые инвестиционные проекты Армении в сферах дорожного строительства и улучшения инфраструктур.
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