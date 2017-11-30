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Премьер-министр Армении принял заместителя генерального директора корпорации «China construction first group»


Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 30 ноября делегацию, возглавляемую заместителем генерального директора корпорации «China construction first group» Вэй Янем. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены возможности вовлечения китайкой корпорации в реализуемые и планируемые инвестиционные проекты Армении в сферах дорожного строительства и улучшения инфраструктур.



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