Премьер-министр Армении принял вице-президента Европейского инвестиционного банка

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 30 ноября вице-президента Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазиля Гудака и возглавляемую им делегацию. На встрече присутствовал также руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян отметил важность подписанного в Брюсселе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, которое создаст новые возможности для сторон.

Премьер отметил, что придает важное значение сотрудничеству с ЕИБ в таких ключевых сферах, как энергетика, транспорт, водоснабжение, управление твердыми отходами, финансирование МСБ и др.

Премьер предложил партнерам из ЕИБ рассмотреть возможность реализации операций в Армении по местной валюте. Учитывая эффективность программы по модернизации КПП на северной границе Армении, Карапетян отметил, что рассчитывает на сотрудничество с ЕИБ и Европейской комиссией по реализации программы модернизации КПП Мегри.

Вазиль Гудака посчитал эффективными реализуемые по финансированию ЕИБ проекты в Армении и сообщил, что ознакомился с ходом работ по строительству автодороги Ванадзор – Алаверди - граница Грузии (М6) и проектом по модернизации КПП Баграташена.

Вице-президент ЕИБ подчеркнул, что впечатлен реализованной работой и реализуемыми проектами и добавил, что банк готов к расширению сотрудничества в строительстве автодороги Север-Юг, сферах повышения дорожной безопасности, энергосбережения, привлечение дешевых и долгосрочных кредитных средств для МСБ.