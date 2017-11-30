Визит премьер-министра Грузии в Армению перенесен

По просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время и состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны. Oб сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.