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Визит премьер-министра Грузии в Армению перенесен


По просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время и состоится после утверждения состава правительства Грузии парламентом страны. Oб сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.



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