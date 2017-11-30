Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-11-17

ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 ноября, курс доллара США сократился на 0.03 драмa и составил 484.30 драм. Курс евро сократился на 2.17 драмa и составил 572.54 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 8.26 драм. Курс британского фунта вырос на 2.77 драмa и составил 651.58 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 125.81 драмa и составила 19990.32 драм. Цена серебра сократилась на 2.74 драмa и составила 263.07 драм. Цена платины сократилась на 156.63 драмa и составила 14714.22 драм.