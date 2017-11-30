Азиатские индексы - 30-11-17

ТОКИО, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.57% и составил 22724.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.33% и составил 1792.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.62% и составил 3317.19 пункта, а HANG SENG снизился на 1.51% и составил 29177.35 пункта.