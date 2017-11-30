МИД Франции: Париж не станет пересматривать договоренности по иранской ядерной программе
Франция не намерена пересматривать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг официальный представитель МИД страны.
"Франция не собирается ни перезаключать этот договор, ни изменять его", - заявили во французском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что рассматривают его как "солидное соглашение". "Мы привержены его тщательному выполнению всеми сторонами", - подчеркнули в МИД.
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