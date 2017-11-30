Ученые выяснили, кто умнее — кошки или собаки

Ученые из университета Вандербильта в США выяснили, что в коре головного мозга (области, которая отвечает за мышление и планирование) собак в два раза больше нейронов, чем у кошек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Science Alert.

Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroanatomy.

Группа исследователей в течение длительного времени сравнивала мозг различных видов животных, в том числе медведей, енотов, мангустов, гиен, львов и хорьков. Они выяснили, что в коре головного мозга собак насчитывается около 530 миллионов нейронов, а у кошек — лишь 250 миллионов.

По мнению ученых, именно число нейронов в коре влияет на способность животного делать выводы, опираясь на прошлый опыт. Для сравнения, у человека около 16 миллиардов нейронов.

Как отметила одна из исследователей, нейробиолог Сюзанна Геркулано-Хоузель, результаты исследования показывают, что собаки способны решать более сложные задачи. В то же время она подчеркнула, что это не означает, что кошки глупые, просто этих животных в принципе сложнее изучать.