Мэр Еревана встретился с представителями «China construction first group»
Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой заместителем генерального директора корпорации «China construction first group» Вэй Янем. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян представил основные направления стратегии развития столицы и программы сотрудничества с международными организациями,отметив, что Ереван с каждым годом расширяет рамки сотрудничества и уже сегодня взаимодействует с 50 городами мира и 10 международными организациями. Мэр Тарон Маргарян коснулся также программ и проектов, представляющих инвестиционный интерес, отметив, что они могут заинтересовать частный сектор.«В настоящее время в столице предпринимаются серьёзные шаги по привлечению инвестиций и улучшению бизнес среды, и мы придаем важность реализации конкретных программ и проектов. С этой целью разработаны инвестиционные предложения, направленные на развитие инфраструктур городского хозяйства, которые относятся к ключевым секторам. Мэрия Еревана всегда готова к сотрудничеству со всеми организациями и частными лицами, которые готовы делать инвестиции в Ереване, и, в рамках своих полномочий, готова содействовать реализации инвестиционных программ. Будьте уверены, что мы готовы обсудить конкретные направления и программы сотрудничества», - подчеркнул Тарон Маргарян.
Выразив благодарность за теплый прием, заместитель генерального директора корпорации «China construction first group» Вэй Янь придал особую важность готовности мэрии Еревана к сотрудничеству и отметил, что Ереван, действительно, привлекательный и удобный город для привлечения инвестиций.
«Господин мэр, это мой первый визит в Армению, и видя темпы развития Еревана, я с уверенностью могу сказать, что имеются большой потенциал и возможности для начала взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Ереваном и несомненно ознакомимся с инвестиционными пакетами и предложениями мэрии Еревана. Я убежден, что мы найдем те направления, в рамках которых можно осуществить инвестиционные программы. Моему визиту последует визит технической команды нашей корпорации, которая более подробно изучит возможные направления сотрудничества, после чего мы представим вам более конкретные предложения», - отметил Вэй Янь.