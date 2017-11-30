Мэр Еревана встретился с представителями «China construction first group»

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой заместителем генерального директора корпорации «China construction first group» Вэй Янем. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян представил основные направления стратегии развития столицы и программы сотрудничества с международными организациями,отметив, что Ереван с каждым годом расширяет рамки сотрудничества и уже сегодня взаимодействует с 50 городами мира и 10 международными организациями. Мэр Тарон Маргарян коснулся также программ и проектов, представляющих инвестиционный интерес, отметив, что они могут заинтересовать частный сектор.

», - подчеркнул Тарон Маргарян.Выразив благодарность за теплый прием, заместитель генерального директора корпорации «China construction first group» Вэй Янь придал особую важность готовности мэрии Еревана к сотрудничеству и отметил, что Ереван, действительно, привлекательный и удобный город для привлечения инвестиций.», - отметил Вэй Янь.