ОДКБ подготовила единый список террористических организаций

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что страны ОДКБ подготовили единый список террористических организаций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Очень важным является тот факт, что мы (в ОДКБ – ред.) подготовили единый список террористических организаций. Сегодня в мире некоторые государства, организации делят террористов на хороших и плохих, говоря о том, что надо сотрудничать с хорошими в борьбе против плохих", — цитирует агентство Белта Макея. При этом он подчеркнул, что "не бывает хороших или плохих".

"Есть террористическая угроза, с которой нужно бороться. Считаю, что мы в этом тоже очень серьезно продвинулись, но предстоит еще многое сделать", — сказал Макей.

Он добавил, что "в отличие от других региональных международных организаций в ОДКБ существует абсолютное единство взглядов относительно необходимости тесной кооперации по борьбе с этими новыми вызовами и угрозами".