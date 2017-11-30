Посол Армении вручил свои верительные грамоты президенту Грузии

Новоназначенный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 29 ноября вручил свои верительные грамоты президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. После церемонии вручения верительных грамот президент Грузии поздравил посла с вступлением на должность, пожелав ему успехов и выразив надежду на то, что своей активной деятельностью посол Садоян откроет новую страницу в армяно-грузинских отношениях.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, президент Грузии также передал свои поздравления Республике Армения в связи с подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Президент Маргвелашвили с удовлетворением отметил, что между двумя государствами существует активный политический диалог, интенсивные взаимодействия на высоком уровне и взаимные визиты.

Президент Грузии и посол Армении согласились, что развитие армяно-грузинских отношений соответствует духу многовековой дружбы между двумя народами.

В тот же день посол Армении вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани.