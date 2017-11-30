Россия в 2018 году купит 5 млн тонн иранской нефти

Россия в 2018 году через структуру "Промсырьеимпорт" закупит у Ирана около 5 млн тонн нефти. Как сообщает Арменпресс , об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.

В этом году Иран продал российской структуре только один танкер. Новых продаж в 2017 году пока не планируется, добавил он.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Надар Зангане сообщил, что Иран заключил контракт с Минэнерго России на продажи иранской нефти. Первая партия была отгружена в середине ноября.