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Qualcomm из-за спора с Apple потребовала ограничений на продажу iPhone Х в США


Американский производитель чипов Qualcomm пытается ограничить продажи смартфонов iPhone X в США в рамках очередного витка судебного спора с Apple Inc. о нарушении патентов Qualcomm, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Qualcomm направила три новых исковых заявления в окружной суд Южной Калифорнии и Комиссию по международной торговле (ITC) США в среду - через считанные часы после того, как Apple инициировала собственный иск к Qualcomm о нарушении интеллектуальных прав.

На этот раз Qualcomm утверждает, что Apple нарушила 16 ее патентов, охватывающий широкий диапазон функций смартфона, от пользовательского интерфейса и управления аккумулятором до фокусировки камеры.

От ITC компания добивается блокировки импорта в США продукции Apple, якобы нарушающей патенты Qualcomm, в том числе iPhone X, пишет Financial Times.

 

 

 



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