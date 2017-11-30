Мэр Еревана встретился с директором ереванского офиса Всемирного банка

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с директором ереванского офиса Всемирного банка госпожой Сильви Босутро. В рамках встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и возможного участия мэрии Еревана в работах Средиземноморской интеграционной сети.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, стоит отметить, что цель Средиземноморского интеграционного центра – обмен опытом и знаниями по приему и оказанию содействия беженцам из Сирии посредством созданной сети.

Поприветствовав гостя, мэр Тарон Маргарян коротко представил те программы и социальные инициативы, которые были осуществлены и реализуются мэрией Еревана для поддержки армянских семей из Сирии.

«С самого первого дня Ереван принял тысячи сирийских армян, которые решили найти пристанище в столице. Регулирование проблем армянских семей из Сирии всегда были и останутся в центре нашего постоянного внимания, и оказываемое им содействие также будет носить продолжительный характер. Мы всегда готовы обсудить возможности сотрудничества и реализации совместных программ, особенно учитывая, что эти программы осуществляются во благо наших граждан», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за теплый прием, директор ереванского офиса Всемирного банка госпожа Сильви Босутро придала особую важность подходам мэра Еревана в вопросе содействия армянам из Сирии, отметив, что оно действительно необходимо.

«Господин мэр, Средиземноморская интеграционная сеть объединяет официальных лиц и рабочий персонал органов местного самоуправления, принимающих беженцев в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Основная задача - создание благоприятных условий для обмена опытом между мэриями, принимающими беженцев. Принимая во внимание последовательность мэрии Еревана, я убеждена, что с точки зрения обмена опытом Еревану есть чем поделиться, и для нас очень важно участие вашего города в работах сети», - отметила Сильви Босутро.

В рамках встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая обсудит вопросы, связанные с участием мэрии Еревана в работах Средиземноморской интеграционной сети.