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Психологи выяснили, существует ли любовь с первого взгляда


Психологи из нидерландского университета Гронингена провели исследование, которое ставит под вопрос существование любви с первого взгляда, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В эксперименте поучаствовали 396 человек, в основном студенты из Германии и Нидерландов, из которых около 60% — девушки. Респонденты ответили, находятся ли они в отношениях, затем им показали фотографии незнакомцев и попросили описать возникшие ощущения: от страсти и привязанности до глубокой эмпатии. Участников также спросили, испытывали ли они когда-нибудь любовь с первого взгляда.

Затем ученые устроили несколько сеансов "быстрых свиданий", на которых пары проводили друг с другом 90 и 20 минут соответственно. По итогам встреч участники рассказали, изменилось ли их отношение к партнеру. В конце эксперимента 32 респондента сообщили о 49 случаях возникновения чувства, которое можно было бы назвать "любовью с первого взгляда". Отмечается, что во время "быстрых свиданий" эта эмоция, как правило, не была взаимной.

"Исследование указывает на то, что любовь с первого взгляда, по сути, с любовью никак не соотносится", — заключили психологи. По их мнению, чувства, которые испытывали участники эксперимента, были простым физическим влечением, которое сопровождалось сильным "приливом страсти". При этом оно не оказывало долговременного влияния на психоэмоциональное состояние человека.

 

 



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