Кувейт пригласил Катар на саммит Совета сотрудничества Залива

Кувейт направил приглашение Катару принять участие в декабре в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом предает кувейтское агентство KUNA.

Решение было принято, несмотря на продолжающийся с июня кризис в отношениях Катара с другими членами ССАГПЗ — Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ, а также не входящим в Совет Египтом. Кувейт с начала кризиса взял на себя роль посредника в его урегулировании.

"Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани получил письмо от эмира страны (Кувейта — ред.) шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха с приглашением Его Высочеству участвовать в 38-й сессии Высшего совета ССАГПЗ, запланированной в городе Эль-Кувейт 5-6 декабря", — сообщило агентство.

Официальное агентство отметило, что письмо передал эмиру Катара посол Кувейта в Дохе.

В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром и прекратили с ними всякое сообщение, обвинив в поддержке терроризма.