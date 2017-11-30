Каталония потеряла почти 5% иностранных туристов в ходе политического кризиса в октябре

Число иностранных туристов, посетивших Каталонию в октябре текущего года, когда автономия переживала пик политического кризиса, уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в четверг организация Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев в королевство.

По ее информации, всего в прошлом месяце Каталонию посетили почти 1,5 млн гостей из-за рубежа. Чаще всего предпочтение этой автономии отдавали туристы из Великобритании и Франции.

Всего в Испании в октябре побывали примерно 7,3 млн иностранцев, что на 1,8% выше показателя за аналогичный период 2016 года. А всего за первые десять месяцев года пиренейское королевство посетили более 73,4 млн гостей из других стран, что на 9,2% больше, чем годом ранее. В частности, за указанный период в Испании побывали более 1 млн россиян - на 13,6% больше, чем в прошлом году.

Пиренейское королевство установило в 2016 году рекорд по числу иностранных туристов. Тогда в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% выше показателя за 2015 год.





