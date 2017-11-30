Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял швейцарского бизнесмена Джейкоба Шулера

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 30 ноября принял швейцарского бизнесмена Джейкоба Шулера, который представляет один из самых известных винных домов Швейцарии Schuler St. Jakobs Kellerei. Компания планирует начать деятельность в общине Ринд Вайоцдзорской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер поприветствовал инициативу швейцарского предпринимателя по инвестированию в винодельческую сферу Армении и от имени правительства выразил готовность к сотрудничеству.

«Правительство Армении придает большое значение тому, чтобы каждый инвестор чувствовал себя хорошо в нашей стране. Мы готовы поддержать вас и помочь развитию вашего бизнеса в Армении», - сказал премьер.

Джейкоб Шулер поблагодарил премьер-министра за прием и выразил удовлетворение условиями, созданными для иностранных инвесторов в Армении. Он представил деятельность компании Schuler St Jakobs Kellerei, отметив, что в Армении создано довольно благоприятные условия для ведения бизнеса. Он отметил, что готов инвестировать в сферу виноделия и способствовать развитию отрасли.