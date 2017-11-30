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На складе супермаркета «Нор Зовк» произошел взрыв


На складе супермаркета «Нор Зовк», расположенном на улице Царав-Ахпюр, произошел взрыв. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, сигнал о происшествии был получен в 15:18. На место происшествия выехали боевой расчет и оперативнзя группа антикризисного центра МЧС Армении. Информация последует.

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