Президент Армении Серж Саргсян принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент Армении Серж Саргсян сегодня прибыл с рабочим визитом в Республику Беларусь, чтобы принять участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проводится сначала в узком составе, затем - в формате пленарного заседания с участием официальных делегаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В столице Минске уже стартовала встреча глав государств-членов ОДКБ в узком составе, в которой принимает участие также генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров.



Президенты обсудят весь комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее развитие ОДКБ.



В повестке сессии Совета коллективной безопасности организации также обсуждение тенденций развития международной ситуации, актуальных проблем международной безопасности, мер по дальнейшему развитию военной составляющей ОДКБ и направленных на укрепление организации мероприятий, а также вопросов, касающихся структуры Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ, распределения квотных должностей в Объединённом штабе, принятия бюджета ОДКБ на 2018 год.



В ходе сессии намечено принять Декларации глав государств – членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием создания Организации Договора о коллективной безопасности, а также подписать соответствующие документы, касающиеся сотрудничества в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по противодействию незаконной миграции.



На обсуждение и утверждение президентов будет вынесен также проект Решения «О Плане реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года».

Президент принимающей председательство в Совете коллективной безопасности ОДКБ страны - Казахстана представит членам Совета приоритеты своей страны на период председательства в следующем межсессионном периоде.Президенты заслушают также ежегодный доклад генерального секретаря ОДКБ о деятельности организации в 2016-2017гг. и о реализации решений, принятых на предыдущей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.