1 декабря по приглашению Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна с официальным визитом в Армению прибудет Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации правительства Армении.

В рамках визита запланированы его встречи с высшим руководством РА: Президентом РА, Председателем НС РА и Премьер-министром РА.После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в Правительстве РА Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.В мемориальном комплексе Цицернакаберд Премьер-министр Грузии отдаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Гиорги Квирикашвили также посетит центр креативных технологий «Тумо».