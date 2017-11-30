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С официальным визитом в Армению прибудет премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили


1 декабря по приглашению Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна с официальным визитом в Армению прибудет Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации правительства Армении.

В рамках визита запланированы его встречи с высшим руководством РА: Президентом РА, Председателем НС РА и Премьер-министром РА.
После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии в Правительстве РА Карен Карапетян и Гиорги Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.
В мемориальном комплексе Цицернакаберд Премьер-министр Грузии отдаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Гиорги Квирикашвили также посетит центр креативных технологий «Тумо».

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