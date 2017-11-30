Бако Саакян принял участие в пленарном заседании Национального собрания

30 ноября в ходе пленарного заседания Национального собрания Республики Арцах Президент Бако Саакян принял участие в предусмотренной Конституцией процедуре вопросов и ответов между законодательной и исполнительной властью.

Глава государства и члены правительства ответили на вопросы депутатов, разъяснили задачи, связанные с осуществляемыми в разных сферах проектами и программами.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.