Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил декриминализовать экономические преступления с низкой степенью общественной угрозы

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил провести мероприятия, в результате которых экономические преступления с низкой степенью общественной угрозы будут декриминализованы, об этом он сказал во время очередного заседания правительства Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян напомнил, что в феврале 2017 года по инициативе правительства Армении были декриминализованы экономические преступления по части неуплаты налогов и пр.на сумму 2.000.000 драмов, повысив порог до 4.000.000 драмов, а также были уточнены основания для уголовного преследования по ряду других нарушений.

«В русле декриминализации указанных преступлений протекают и международные тенденции, что обосновано отсутствием общественной опасности при подобных преступлениях. Кроме того, всегда имеется возможность применить в подобных случаях иные правовые механизмы»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил исходя из вышесказанного, министрам юстиции и экономического развития, а также председателю КГД в 2-месячный срок совместно разработать и представить в правительство Армении проекты правовых актов по декриминализации экономических преступлений с низкой степенью общественной угрозы.

В ходе состоявшегося сегодня заседания правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил уточнить порядок предоставления сертификата о стране происхождения товара.

По словам Карена Карапетяна, в сфере экспорта, в частности при решении вопроса о предоставлении таможенных льгот, важное значение имеет предоставление сертификата о стране происхождения товара. По его словам, очень важно, чтобы данный процесс осуществлялся четко, не создавая препятствий для добросовестных предпринимателей.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сообщил, что в данный момент Торгово-промышленная палата Армении принимает меры в направлении внедрения цифровых инструментов, в результате чего предоставление сертификатов будет осуществлять в электронном виде.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в месячный срок разработать и представить в аппарат правительства Армении предложения об уточнении и упрощении порядка предоставления сертификатов и проведения экспертизы.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства Армении 30-го ноября поручил установить рабочий график для Таможенной службы и коммерческих банков в праздничные и предпраздничные дни.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что проведенные исследования показывают, что в праздничные и предпраздничные дни резко активизируется деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, увеличиваются объемы и частота импорта и экспорта, физические лица чаще пресекают таможенную границу.

«Именно поэтому необходимо обеспечить бесперебойную деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поскольку увеличиваются объемы и частота импорта и экспорта, физические лица чаще пересекают таможенную границу»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Исходя из вышеуказанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил председателю Комитета государственных доходов при правительстве РА Вардану Арутюняну, учитывая новогодние праздники, с целью обеспечения непрерывности и бесперебойности предоставляемых хозяйствующим субъектам таможенных услуг, со 2 декабря до завершения праздничных дней в январе установить четкий график рабочих часов.

С предложением обеспечить работу коммерческих банков по субботам, воскресеньям и в праздничные дни премьер-министр Армении Карен Карапетян обратился также к председателю Центрального банка Армении, предложив со 2 декабря до завершения праздничных дней в январе установить четкий график рабочих часов.

С учетом некоторых обстоятельства, правительство Армении увеличило затратную часть госбюджета на 2018-й год еще на 15 млрд драмов. Об этом во время очередного заседания правительства Армении сказал министр финансов Армении Вардан Арамян, представляя изменения в проекте бюджета и итоги обсуждений бюджета в комиссиях НС Армении.

По его словам, первый компонент необходимости увеличения затратной части госбюджета на 2018-й год еще на 15 млрд драмов связан с ростом драмового эквивалента конвертируемой валюты на 5 драмов – по сравнению с сентябрем. Из указанных 15 млрд драмов 1 млрд драмов пойдет на оплату военной группировки «Айастан», что соответствует необходимости обеспечения пограничной безопасности и международным обязательствам Армении. «1 млрд 289 млн драмов пойдет на субсидирование повышения тарифов на водоснабжение, 1,7 млрд драмов пойдет на обустройство аппарата правительства Армении в связи с конституционными реформами. По 4 млрд драмов пойдет на здравоохранение и пополнение резервов правительства Армении, поскольку в 2018-м году ожидаются множество незапланированных мероприятий, что приведет к незапланированным расходам»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его сведениям, правительство Армении получило от депутатов НС Армении более 100 предложений: многие из них безадресны, некоторые – актуальны, которые будут представлены, однако, с учетом возможностей правительства Армении.

Правительство Армении обеспечит квартирами 223 семьи военных. Постановление об этом было принято на заседании правительства 30 ноября.

В госбюджете 2017 года на жилищные вопросы семей военных предусмотрено 1,5 миллиарда драмов (около $3,1 миллионов).

Из них 925 миллионов выделят на покупку квартир в Ереване для 76 семей военных (погибших и умерших, а также инвалидов), а 525 миллиона — на квартирные сертификаты в регионах для 147 семей.

Правительство Армении на заседании 30-го ноября одобрило подписание с российской стороной протокола, предусматривающего сохранение в 2018 году цены на поставляемый из РФ природный газ.

«Во время недавнего визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Армению было достигнуто соглашение о том, что цена на природный газ, поставляемый в Армению, останется в 2018 году неизменной, что было заверено в подписанном протоколе »,- сказал министр энергетики Армении Ашот Манукян.

Подписанные с российской стороной протоколы предусматривают сохранение в 2018 году цены на поставляемый из России газ в $150 за тысячу кубометров.

Как отметил, представляя проект решения, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян, документом предусматривается дать согласие на подписание протокола о внесении изменений в армяно-российское межправительственное соглашение от 2 декабря 2013 года "О порядке формирования цен при поставке природного газа в Армению". Протоколом предусмотрено, что цена на поставляемый в Армению российский природный газ на период с 1 января по 31 декабря 2018 года устанавливается в размере $150 за тысячу кубометров.

В связи с принятым решением премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что все дифференцированные подходы, которые были предусмотрены по выплатам за газ для социально необеспеченных слоев населения, перерабатывающих предприятий, парниковых хозяйств и приграничных сел сохраняются.

На заседании оравительства Армении утверждены специальности и перечень вступительных экзаменов на будущий год. В 2018/2019 учебном году в ВУЗах Армении набор по некоторым специальностям не предусмотрен. Как передает «Арменпресс», об этом во время очередного заседания правительства Армении было сказано в обосновании данного решения.

Цель данного законопроекта – классификация специальностей и перечень вступительных экзаменов, а также обеспечение равных условий для абитуриентов государственных и частных учебных заведений.

Законопроект был разработан при сотрудничестве государственных и частных учебных заведений и ГНКО «Центр оценки и тестирования».

Полноценная информация для абитуриентов будет предоставлена позже. Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания одобрило концепцию реформ лесной сферы, стратегию и перечень мероприятий.

Принятие проекта обусловлено необходимостью восстановления лесных ресурсов, увеличения лесного покрова, решение задач устойчивого управления лесной сферой.

В соответствии с изменениями, ГНКО «Армлес» будет реорганизована в комитет и перейдет под ведомство министерства охраны природы Армении.

Реформы лесной сферы в Армении будут осуществлены в течение трех лет

Обращаясь к министру охраны природы Армении Минасяну премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что ожидает скорейшего оформления квот, о чем говорилось ранее.

Кроме того, на заседании правительства Армении были обсуждены и другие вопросы и законопроекты.