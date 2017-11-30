Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе

Ученые из Великобритании и Нидерландов смогли увеличить продолжительность жизни мух и червей посредством ограничения активности фермента, свойственного всем живым существам, включая людей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Eurekalert!.

Снижение активности фермента Pol III в кишечнике мух и червей было достаточным для продления их жизни. Также мухи жили дольше, когда действие фермента подавляли лишь в стволовых клетках их кишечника.

Фермент РНК-полимераза-III (Pol III), который подвергался ингибированию, необходим для белкового синтеза и для роста клеток. Однако, как отмечает издание, его роль в старении не была изучена до сих пор.

Согласно результатам работы исследователей, способность выживания жизни клеток дрожжей, а также продолжительность жизни мух и червей увеличилась в среднем на 10% при небольшом снижении активности Pol III во взрослом организме.

В своем исследовании ученые использовали различные методы генетики, включая мутагенез методом инъекции и РНК-интерференцию, для ингибирования данного фермента, после чего наблюдалось увеличение продолжительности жизни. Для проведения анализов использовались дрожжи, мухи и черви, так как все эти организмы отличаются друг от друга, но все имеют Pol III.

Теперь ученые планируют углубить знания о ферменте, чтобы понять его функцию во взрослом организме, и пролить свет на то, как снижение его активности может продлить жизнь.