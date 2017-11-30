Де Мистура начал челночные переговоры с делегациями Дамаска и оппозиции

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура начал челночные переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции Сирии, которые находятся в здании женевского офиса ООН, но в разных помещениях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В четверг утром в ООН прибыла делегация объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири. Спустя час в женевскую штаб-квартиру приехала и делегация Дамаска. В настоящий момент, они располагаются в разных переговорных комнатах. Предполагается, что де Мистура начнет челночные переговоры между делегациями, переходя из одной комнаты в другую с предложениями.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начался 28 ноября. Однако делегация Дамаска присоединилась к ним лишь спустя сутки. Предполагается, что раунд продлиться на следующей неделе, хотя правительственная делегация планирует покинуть Женеву 2 декабря. Делегация объединенной оппозиции намерена остаться до 15 декабря.