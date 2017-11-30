Министр ИД Азербайджана Мамедьяров высказался о планируемой в Вене встрече с министром ИД Армении Налбандяном

Министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что 6-го декабря планирует встретиться в Вене с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также с министром ИД Армении Эдвардом Налбандяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство АПА.

Как заявил министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров, он уже дал согласие на эту встречу.

«Мы всегда ожидаем, что переговоры будут логичными и предметными. В ходе московской встречи, вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, мы провели глубокие и детальные обсуждения. По всей вероятности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжат переговоры в этом же направлении»,- заявил министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

После визитов в регион 14-го и 16-го ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, сообщив, что министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров и министр ИД Армении Эдвард Налбандян планируют встретиться в Вене в декабре этого года, в рамках министерского собрания ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подготовят повестку этой встречи, которая будет включать предметные вопросы политической повестки, а также четкие меры по снижению напряжения на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено окончательным работам по расширению офиса Личного представителя действующего председателя ОБСЕ»,- сказано в заявлении.