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Карен Даниелян назначен членом Высшего судейского совета Арцаха


30 ноября Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Арцах - начальник государственно-правового управления Карен Даниелян назначен членом Высшего судейского совета Республики Арцах. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

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