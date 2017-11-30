Папа римский встретится с бежавшими из Мьянмы мусульманами-рохинджа

Папа римский Франциск прибыл с официальным визитом в Бангладеш в рамках турне по странам Азии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. Ожидается, что понтифик проведет в Бангладеш три дня и встретится в Дакке с группой мусульман-рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы.

К приезду папы римского в стране были размещены баннеры, на которых изображены фотографии понтифика и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Ранее понтифик провел четыре дня в Мьянме.

Более 620 тыс. мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш с конца августа этого года.