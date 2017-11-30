Турция никогда не будет играть роли в урегулировании карабахского конфликта: Эдуард Шармазанов ответил Чавушоглу

Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов ответил на заявление министра ИД Турции Чавушоглу о том, что Турция готова поддержать любое решение Азербайджана в вопросе урегулировании карабахского конфликта.

В беседе с «Арменпресс» зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что подобное заявление министра ИД Турции Чавушоглу говорит о том, что руководство Турции вновь проявляет свою деструктивную и антиармянскую суть.

«Турция никогда не будет играть роли в урегулировании карабахского конфликта: это продемонстрировали последние заявления министра ИД Турции Чавушоглу. Подобное заявление министра ИД Турции Чавушоглу говорит о том, что руководство Турции вновь проявляет свою деструктивную и антиармянскую суть»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Он подчеркнул, что прогресс в вопросе урегулирования карабахского конфликта возможен лишь при обязательном волеизъявлении народа Арцаха, и иного выхода нет.