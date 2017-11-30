Турция никогда не будет играть роли в урегулировании карабахского конфликта: Эдуард Шармазанов ответил Чавушоглу
Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов ответил на заявление министра ИД Турции Чавушоглу о том, что Турция готова поддержать любое решение Азербайджана в вопросе урегулировании карабахского конфликта.
В беседе с «Арменпресс» зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что подобное заявление министра ИД Турции Чавушоглу говорит о том, что руководство Турции вновь проявляет свою деструктивную и антиармянскую суть.
«Турция никогда не будет играть роли в урегулировании карабахского конфликта: это продемонстрировали последние заявления министра ИД Турции Чавушоглу. Подобное заявление министра ИД Турции Чавушоглу говорит о том, что руководство Турции вновь проявляет свою деструктивную и антиармянскую суть»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.Он подчеркнул, что прогресс в вопросе урегулирования карабахского конфликта возможен лишь при обязательном волеизъявлении народа Арцаха, и иного выхода нет.
- Приоритет Арцахского вопроса является для нас аксиомой: Ашотян – о декларации саммита ЕС СВП
- Азербайджан всячески пытается отступить от достигнутых договоренностей: министр
иностранных дел Армении Эдвард Налбандян
- Трудно выделить из целого пакета один или два элемента и достигнуть соглашения по
ним: Лавров – о карабахском конфликте
- РФ продолжит оказывать содействие по вопросам создания условий для продолжения
процесса урегулирования карабахского конфликта: Лавров
- Совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Эдварда
Налбандяна и Сергея Лаврова: Прямой эфир