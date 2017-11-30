Медведев исключил свое участие в выборах президента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост главы государства, не планирует участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 ноября.

«Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», — сказал Медведев.