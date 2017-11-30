Время в Ереване: 11:07:36,   30 Ноябрь

Медведев исключил свое участие в выборах президента


Премьер-министр России Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост главы государства, не планирует участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 ноября.

«Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», — сказал Медведев.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации