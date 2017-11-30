Во Дворце независимости в Минске стартовало заседание совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передает «Арменпресс», сюда прибыли главы государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, которых встретил президент Беларуси Лукашенко.

После совместного фотографирования, они начали переговоры в узком кругу.

Участники будут обсуждать ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы и меры дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности.

Также планируется подписание целого ряда документов, в том числе декларации в честь 25-летия договора о коллективной безопасности и 15-летия ОДКБ.

Главы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подведут итоги 15-летней деятельности организации. Заседания пройдут в узком и расширенном форматах во Дворце независимости Беларуси. Участие в них также примет генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Президенты обсудят тенденции развития международной ситуации и меры, принимаемые для укрепления коллективной безопасности. Планируется принятие декларации глав стран ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием организации.

В 2018 году председательство в ОДКБ переходит к Казахстану, поэтому президент Нурсултан Назарбаев озвучит на сессии приоритеты РК в период председательства.

Ожидается подписание документов, касающихся сотрудничества в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по противодействию незаконной миграции, а также решения СКБ ОДКБ об эмблеме и флаге организации и учреждении геральдического знака сил коллективной безопасности.

Всего на повестке дня заседания более 20 вопросов.