Раскрыта природа снежного человека

Британские ученые раскрыли происхождение йети — похожего на человека существа, наблюдаемого, в частности, в Гималаях. Исследование опубликовано в журнале Royal Society journal Proceedings B, как передает Арменпресс, об сообщает The Guardian.

На самом деле, как показали специалисты, йети не является реликтовым гоминидом. Вместо этого за человекоподобное существо неоднократно принимались медведи различных видов — гималайские, тибетские бурые и тяньшанские бурые.

К подобным выводам авторы пришли, проведя генетический анализ многочисленных артефактов, которые, по сообщениям очевидцев, принадлежали йети. К ним, в частности, относятся образцы костей, зубов, кожи, волос и фекалии.

Экспертиза показала, что эти элементы, собранные в различных частях планеты и хранящиеся в музеях и у частных коллекционеров, принадлежат 23 различным медведям. Места обитания данных животных совпадают с территориями, где очевидцы заявляли о наблюдении йети.