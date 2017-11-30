Левон Аронян снова оказался вторым в мире
Лидер шахмат Армении, действующий лауреат Кубка мира Левон Аронян снова оказался вторым в мире по рейтингу ФИДЕ.
Как передает «Арменпресс», Левон Аронян снова оказался вторым в мире по рейтингу ФИДЕ, набрав 2805 очков. На первом месте – чемпион мира Магнус Карлсен, набравший 2837 очков. В десятку лучших вошли Шахрияр Мамедьяров, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Владимир Крамник, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура и Дин Лижень.В 100 лучших шахматистов вошли также представители Армении Габриэл Саргсян (72-е место) и Владимир Акопян (78- е место).
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