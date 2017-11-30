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Вышел трейлер фильма об отношениях Христа и Марии Магдалины


Студия Universal Pictures выпустила первый проморолик фильма «Мария Магдалина» с Руни Марой и Хоакином Фениксом в главных ролях. Трейлер опубликован на YouTube. Лента расскажет историю последовательницы Иисуса Христа (Феникс) Марии Магдалины (Мара). Режиссером картины выступил Гарт Дэвис («Лев», «Вершина озера»). Премьера ленты запланирована на 05 апреля, передает Арменпресс.



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