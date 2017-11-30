Миротворцы ОДКБ готовы принять участие в сирийском урегулировании

Миротворческие контингенты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы принять участие в урегулировании ситуации в Сирии и в других регионах мира, заявил в четверг начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Какое решение примут главы государств, такое оно и будет исполнено. Я скажу только о том, что наши миротворческие контингенты к выполнению любых задач и в любой точке мира готовы", — сказал Сидоров журналистам, отвечая на вопрос о возможности подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию в Сирии.

По оценке Сидорова, соответствующий миротворческий потенциал ОДКБ наглядно подтвердили учения, которые были проведены в этом году на территории Казахстана. Он отметил, что "миротворческие контингенты ОДКБ применяются на основе решения Совета коллективной безопасности (СКБ)".

"Для того чтобы на сегодняшний день их применить на территории другого государства, наверное, нужно, опять таки, решение СКБ и решение Совета безопасности ООН", — сказал Сидоров.