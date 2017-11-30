Денежно-налоговая политика ЦБ Армении направлена на эффективное управление инфляцией: Арман Барсегян

Коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян думает, что денежно-налоговая политика ЦБ Армении направлена на эффективное управление инфляцией. «То, что уже долгое время, как ЦБ Армении сохраняет ставку рефинансирования на уровне 6%, проистекает из нужд финансовой и экономической систем. За последние годы инфляция в Армении зарегистрировала довольно медленные темпы развития, что делает логичным и поддержание ставки рефинансирования на низких цифрах»,- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян.

Как передает «Арменпресс» с его слов, из последних сообщений ЦБ Армении следует, что в условиях роста инфляции пересмотр указанных регуляций не исключен.

По поводу повышения порога общего капитала банков коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян имеет положительное мнение, поскольку это способствует повышению эффективности банковской системы.

«Опыт показывает, что это обеспечило определенный приток капитала в страну, что оказало положительное влияние. Снижение ставки рефинансирования в последние месяцы соответствует этим изменениям, и, в основном, этот шаг был оправдан»,- сказал коммерческий директор по розничным продажам Америабанка Арман Барсегян.

В то же время, по его мнению, подобные административные меры должны вводиться постепенно, чтобы избежать резких скачков. В частности, он сказал об этом в связи с резким повышением требований к размеру банковского капитала, что, по его мнению, можно было сделать плавно, отсрочив во времени.