В Армении военнослужащие и юнармейцы ЮВО оказали помощь ветеранам

Дети военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении, вступившие в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с военнослужащими соединения провели работу по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Данное мероприятие осуществляется по инициативе командира соединения полковника Владимира Елканова в рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение недели в соединении и в школе МО РФ был организован сбор продовольственных продуктов, вещей и строительных материалов для ветеранов. Военнослужащие вместе с детьми посетили более 30 адресов Гюмрийского военного гарнизона, по которым проживают ветераны или их родственники и оказали им различную помощь.

Ветераны поблагодарили командование и военнослужащих российской военной базы в Закавказье, а также юнармейцев за оказанную помощь и поддержку. Участники ВОВ рассказали о том, какими для них были первый и последний дни войны, о своей жизни в тяжёлые военные годы. Дети и военнослужащие с интересом слушали ветеранов, задавали вопросы, рассматривали фотографии, награды, военные письма.

По инициативе Министерства обороны Российской Федерации при поддержке Президента РФ Владимира Путина с 1 сентября с.г. юнармейцами в Армении изъявили желание стать около 50 школьников, детей военнослужащих ЮВО.

Всего, в учебных заведениях на территории ЮВО в рядах движения «Юнармия» состоит более 25 тыс. детей юнармейцев.