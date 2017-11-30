Президент Армении Серж Саргсян прибыл с рабочим визитом в Минск, где он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Уже состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсуждают комплекс вопросов в политической и военной областях, в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Как сообщалось ранее, президент Серж Саргсян 30 ноября с рабочим визитом отправился в Республику Беларусь для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в Минске.