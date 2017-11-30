AFP: число проживающих во Франции мусульман к 2025 году составит более 8,5 млн человек

Количество проживающих на территории Франции мусульман к 2050 году возрастет минимум на 12,7% и составит более 8,5 млн человек. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на данные исследования, проведенного американским Pew Research Center.

Исследовательский институт рассмотрел три возможных сценария, связанных с изменением численности мусульманского населения в Европе. Первый предполагает прогноз количества мусульман на территории сообщества при так называемой "нулевой иммиграции", второй - при сохранении исключительно легальной иммиграции в страны Европы, третий - при большом потоке в том числе нелегальных мигрантов, который был отмечен в Европе в 2014-2016 годах.

Согласно данным центра, в прошлом году во Франции число мусульман оценивалось в 5,7 млн человек (8,8% населения). При "нулевой иммиграции" их количество через восемь лет увеличится до 8,6 млн человек, во втором случае исследователи прогнозируют рост на 17,4% до 12,6 млн человек, в третьем - на 18% до 13,2 млн.

Исследование охватило 28 стран-членов Европейского союза, а также Норвегию и Швейцарию. Специалисты подсчитали, что 53% мусульман среди мигрантов прибыли в Европу в период с 2010 по 2016 год. Специалисты считают, что, если рассматривать третий сценарий, то число мусульман на территории Европы к 2050 году может составить до 14% от европейского населения, что почти в три раза больше текущих показателей.