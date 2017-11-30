Москва стала популярнее Парижа

Социальная сеть Instagram опубликовала рейтинг самых популярных городов по итогам 2017 года.

Рейтинг городов составлялся по количеству фотографий, размещаемых пользователями с соответствующим геотегом. Возглавил его Нью-Йорк, на втором месте идет Лондон, Москва оказалась на третьем месте, опередив Сан-Паулу и Париж. В топ попал еще один российский город — Санкт-Петербург. Он находится на седьмом месте, проиграв Лос-Анджелесу. Замыкают рейтинг Джакарта, Стамбул и Барселона, передает Арменпресс.