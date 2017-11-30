Время в Ереване: 11:07:36,   30 Ноябрь

Москва стала популярнее Парижа


Социальная сеть Instagram опубликовала рейтинг самых популярных городов по итогам 2017 года.

Рейтинг городов составлялся по количеству фотографий, размещаемых пользователями с соответствующим геотегом. Возглавил его Нью-Йорк, на втором месте идет Лондон, Москва оказалась на третьем месте, опередив Сан-Паулу и Париж. В топ попал еще один российский город — Санкт-Петербург. Он находится на седьмом месте, проиграв Лос-Анджелесу. Замыкают рейтинг Джакарта, Стамбул и Барселона, передает Арменпресс.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации