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В 2018/2019 учебном году в ВУЗах Армении набор по некоторым специальностям не предусмотрен


На заседании правительства Армении утверждены специальности и перечень вступительных экзаменов на будущий год. В 2018/2019 учебном году в ВУЗах Армении набор по некоторым специальностям  не предусмотрен. Как передает «Арменпресс», об этом во время очередного заседания правительства Армении было сказано в обосновании данного решения.

Цель данного законопроекта – классификация специальностей и перечень вступительных экзаменов, а также обеспечение равных условий для абитуриентов государственных и частных учебных заведений.

Законопроект был разработан при сотрудничестве государственных и частных учебных заведений и  ГНКО «Центр оценки и тестирования».

Полноценная информация для абитуриентов будет предоставлена позже.

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