На заседании правительства Армении утверждены специальности и перечень вступительных экзаменов на будущий год. В 2018/2019 учебном году в ВУЗах Армении набор по некоторым специальностям не предусмотрен. Как передает «Арменпресс», об этом во время очередного заседания правительства Армении было сказано в обосновании данного решения.

Цель данного законопроекта – классификация специальностей и перечень вступительных экзаменов, а также обеспечение равных условий для абитуриентов государственных и частных учебных заведений.

Законопроект был разработан при сотрудничестве государственных и частных учебных заведений и ГНКО «Центр оценки и тестирования».

Полноценная информация для абитуриентов будет предоставлена позже.