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Если сын кого-либо из чиновников является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов: министр юстиции Армении Давид Арутюнян


Министр юстиции Армении Давид Арутюнян затронул вопросы различных бизнес-проектов, в которых вовлечены имена бывших высокопоставленных чиновников и связанной с этими вопросами борьбы с коррупцией. «Я понимаю, что имеется отрицательное общественное восприятие, особенно, с учетом экономического развития, однако не могу с этим однозначно согласиться, поскольку если сын кого-либо из чиновников является успешным бизнесменом, из этого не следует делать далеко идущих выводов», - сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

Как передает «Арменпресс» с его слов,  одним из шагов в борьбе с коррупцией является то, что члены семей высокопоставленных чиновников стали имущественными декларантами.

«Не только высокопоставленные чиновники, но и их жены, дети должны представить декларации о своем имуществе и доходах. Это и является основным оружием в борьбе с коррупцией, поскольку иные методы опасны и отвергаются во всем мире. Наши же шаги имеют профилактический характер»,- сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян. По его словам, правительство Армении внедряет также декларацию интересов, поскольку это позволит избежать так называемого столкновения интересов.

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