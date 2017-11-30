Президент Армении не будет более уполномочен помечать сведения грифом секретности: обсуждения в НС Армении

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении созвала заседание с целью включения в повестку второй сессии НС Армении шестого созыва некоторых законопроектов, с целью предварительного обсуждения и заключений по ним перед первым чтением. Как передает «Арменпресс», обсуждается, в частности, законопроект «О государственной и служебной тайне». Основной докладчик – замминистра юстиции Артур Ованнисян, подчеркнул, что предлагаемые изменения носят технический характер, в связи с конституционными реформами и ограничением полномочий президента Армении.

По действующему закону, прерогатива помечать сведения грифом секретности принадлежит президенту Армении, причем закон детализирует все сферы, относящиеся к соблюдению государственной и служебной секретности.

Как сказал председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении Грайр Товмасян, представленный законопроект не указывает, к кому же отходит эта прерогатива. «Предлагаю до второго чтения определиться с этим вопросом: кто же будет осуществлять эти функции? Премьер-министр, правительство – чтобы в вопрос была внесена полная ясность»,- сказал председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении Грайр Товмасян.