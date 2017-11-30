СМИ: секретная служба США потратила $145 тыс. на гольф-кары с начала президентства Трампа

Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, потратила почти $145 тыс. на аренду гольф-каров с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду общенациональная газета USA Today.

На протяжении всего своего президентства Трамп провел более 100 дней на территории объектов недвижимости, принадлежащих семье республиканца, сообщил телеканал NBC. Из них - 81 день в гольф-клубах.

Как отмечается, по состоянию на октябрь, Секретная служба, заплатила более $63 тыс. "Mar-a-Lago" для осуществления деятельности по охране президента и его семьи.

В конце сентября телеканал CBS сообщил, что отдых старших детей Трампа в Аспене (штат Колорадо) обошелся американским налогоплательщикам в $330 тыс., которые были потрачены на их охрану. Речь идет об Иванке Трамп и ее муже Джареде Кушнере, которые являются советниками американского лидера, а также Эрике Трампе и его супруге. На их охрану в марте этого года во время недельного отдыха на горнолыжном курорте министерство внутренней безопасности потратило $329 561. В частности, $26 тыс. ушло на аренду транспортных средств, $22 тыс. - на необходимое оборудование для сопровождения членов семьи президента на горнолыжных спусках, в том числе на приобретение билетов на подъемники. $195,7 тыс. составили расходы на аренду номеров в гостиницах по всему городу.

На отдых дочери и зятя президента на горнолыжном курорте в канадском Уистлере в апреле этого года Секретная служба потратила $65 тыс.