Температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов

После полудня 30-го ноября осадки на территории Армении прекратятся.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, с 1-го по 4-е декабря по всей республике ожидается погода без осадков. Ветер - юго-западный, с порывами, 3-8 м/с.





Температура воздуха ночью 1-го и 2-го декабря понизится на 5-7 градусов, днем 3-го и 4-го - повысится на 2-3 градуса.





В Ереване воздух днем температура воздуха повысится до 7-10 градусов тепла, ночью ожидаются заморозки до 2-4 градусов.