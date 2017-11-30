Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания одобрило концепцию реформ лесной сферы, стратегию и перечень мероприятий.

Как передает «Арменпресс», принятие проекта обусловлено необходимостью восстановления лесных ресурсов, увеличения лесного покрова, решение задач устойчивого управления лесной сферой.

В соответствии с изменениями, ГНКО «Армлес» будет реорганизована в комитет и перейдет под ведомство министерства охраны природы Армении.

Реформы лесной сферы в Армении будут осуществлены в течение трех лет.

Обращаясь к министру охраны природы Армении Минасяну, премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что ожидает скорейшего оформления квот, о чем говорилось ранее.