ГНКО «Армлес» будет реорганизована в комитет и перейдет под ведомство Министерства охраны природы Армении
12:58, 30 Ноябрь, 2017
Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания одобрило концепцию реформ лесной сферы, стратегию и перечень мероприятий.
Как передает «Арменпресс», принятие проекта обусловлено необходимостью восстановления лесных ресурсов, увеличения лесного покрова, решение задач устойчивого управления лесной сферой.
В соответствии с изменениями, ГНКО «Армлес» будет реорганизована в комитет и перейдет под ведомство министерства охраны природы Армении.
Реформы лесной сферы в Армении будут осуществлены в течение трех лет.Обращаясь к министру охраны природы Армении Минасяну, премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что ожидает скорейшего оформления квот, о чем говорилось ранее.