Вовлечение Турции в переговоры невозможно и недопустимо: отклик официального Степанакерта

29-го ноября министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что встретился в Анкаре с членами Минской группы ОБСЕ и Личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспрчиком.

Как передает «Арменпресс», комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян сказал, что надо признать, что вообще-то Турция постоянно оказывается замешанной в процессе урегулирования карабахской проблемы.

«Это вмешательство является отрицательным, это очевидно для всех. Турецкая политика открыто направлена против армянской государственности, что проявляется не только в поддержке Азербайджана и подталкивании его к агрессии, но и в отрицании Геноцида армян, в осуществлении различных антиармянских программ, направленных против требований признания Геноцида»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, что проведение подобных встреч, конечно, не означает участия Турции в переговорах в качестве одного из посредников, что невозможно и недопустимо.

Как сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, повышение активности Турции по поводу карабахской проблемы в последнее время явное, и, возможно, именно во время вышеуказанных встреч сопредседатели Минской группы ОБСЕ указывают Турции на «красную линию», давая ей понять недопустимость ее пересечения.