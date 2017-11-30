Центральное телевидение КНДР обнародовало видеозапись осуществленного в среду запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Эти кадры продемонстрировал в четверг японский телеканал Nippon Terebi, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На видеозаписи запечатлен как процесс перевозки ракеты к месту старта, так и ее непосредственный запуск.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК также опубликовало на своем сайте 42 фотографии с пуска ракеты "Хвасон-15". На одном из фото со спины запечатлен лидер страны Ким Чен Ын, наблюдающий за тем, как в небо поднимается ракета.

Пхеньян осуществил первый с 15 сентября ракетный запуск утром 29 ноября. Власти страны заявили, что ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты поднялась на высоту 4475 км, дистанция полета составила 950 км. В минобороны Японии сообщили, что ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори.